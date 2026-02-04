بعد محاولته اغتيال ترامب.. ما مستجدات قضية المتهم في الحادث؟

فورت بيرس (أمريكا) - (أ ب)

طالب ممثلو الادعاء الفيدرالي بالسجن المؤبد بدون فرصة للحصول على إفراج مشروط لرجل مدان بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ملعب جولف في فلوريدا في 2024.

وكان من المقرر أن يمثل ريان روث اليوم الأربعاء، أمام آيلين كانون قاضية المحكمة الإقليمية في فورت بيرس. وعمت الفوضى المحكمة في سبتمبر عندما حاول روث طعن نفسه في رقبته بقلم بعدما ذكرت هيئة المحلفين أنه مذنب في جميع التهم.

وكان من المقرر في البداية أن يصدر الحكم في ديسمبر، لكن كانون وافقت على إرجاء الموعد بعدما قرر روث توكيل محام أثناء مرحلة صدور الحكم، بدلا من تمثيل نفسه كما كان يفعل أثناء معظم المحاكمة.

وقال الادعاء العام في مذكرة بشأن الحكم إن روث لم يبد حتى الآن أي تحمل للمسؤولية عن أفعاله، وطالب بسجنه مدى الحياة، وفقا للإرشادات الفيدرالية للعقوبات.

وتمت إدانة روث بمحاولة اغتيال مرشح رئاسي بارز، واستخدام سلاح ناري لتنفيذ جريمة، والاعتداء على موظف فيدرالي، وحيازة سلاح ناري وهو مدان سابقا، إضافة إلى استخدام سلاح يحمل رقما مسلسلا مطموسا.