رئيس وزراء قطر يستعرض مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد في المنطقة

وكالات

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.

‏‎وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.