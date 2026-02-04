إعلان

رئيس وزراء قطر يستعرض مع وزير خارجية إيران جهود خفض التصعيد في المنطقة

كتب : مصراوي

07:38 م 04/02/2026 تعديل في 07:45 م

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثا

وكالات

تلقى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة، وفقا لوزارة الخارجية القطرية.

‏‎وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر لكافة الجهود الهادفة لخفض التوتر والحلول السلمية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أكد ضرورة تكاتف الجهود لتجنيب شعوب المنطقة تبعات التصعيد، واستمرار التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتجاوز الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

قطر ايران عباس عراقجي وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن

هل تم رفع أسعار السكر؟.. بيان لشركة الصناعات يحسم الجدل
"وحشتيني وحشة ماتتوصفش".. رضا البحراوي يتذكر والدته بكلمات مؤثرة
الأمم المتحدة: 33.7 مليون سوداني يحتاجون إلى مساعدات إنسانية
زيزو يغيب عن الأهلي في 7 مباريات.. تعرف عليها
وفاة والد المطرب وليد عطار

