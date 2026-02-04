استجاب خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمطالب المواطنين بمدينة دهب، والتي جرى عرضها خلال لقائه معهم منذ أيام بحضور أعضاء مجلس النواب، والمتعلقة بتنفيذ إجراءات خدمية عاجلة لتحسين مستوى المرافق والخدمات العامة بالمدينة.

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى توجيه رئيس مدينة دهب بسرعة تحسين مستوى الخدمات، ورفع كفاءة المرافق العامة، بما يعكس استراتيجية عمل تعتمد على الاستجابة السريعة والاستدامة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أنه تم بالفعل استبدال مولد دار مناسبات دهب بمولد جديد أكثر كفاءة، إلى جانب زيادة مستوى الإضاءة بعدد من الشوارع، خاصة بمنطقة العصلة، فضلًا عن رفع كفاءة منطقة المشاية، بما يسهم في تحسين الصورة الحضارية للمدينة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين.

وأشار إلى متابعته المستمرة لأعمال النظافة والتجميل على أساس يومي، بما يضمن استدامة المظهر الحضاري للمدينة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك في إطار نهج يقوم على التواصل الدائم مع الأهالي، والمتابعة الدورية لمخرجات اللقاءات الجماهيرية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على استمرار المتابعة الميدانية، وتكثيف التنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختلفة، لضمان ترجمة مطالب المواطنين إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع، وتحقيق تحسن حقيقي في مستوى الخدمات المقدمة بمدينة دهب.