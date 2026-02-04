وسط نهر النيل الخالد، وعلى متن المراكب المزينة بأعلام الدول المشاركة، انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، في مشهد فني استثنائي جذب أنظار المواطنين والسياح المصريين والأجانب.

وقدمت 14 فرقة فنون شعبية مصرية ودولية تابلوهات راقصة متنوعة وسط مجرى النيل، عكست ثراء وتنوع الثقافات المشاركة، حيث تفاعل الحضور مع العروض الفنية وشاركوها الرقص والغناء في أجواء احتفالية مبهجة.

وشهد السوق السياحي بمدينة أسوان كرنفالًا استعراضيًا مميزًا، ضمن فعاليات الديفيليه الخاص بالمهرجان، بحضور إسماعيل كمال محافظ أسوان، وخالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون رئاسة الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويشارك في المهرجان 6 فرق مصرية للفنون الشعبية، هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، والعريش، إلى جانب 8 فرق أجنبية تمثل دول السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس، في لوحة فنية عالمية جسدت التلاقي الحضاري بين الشعوب.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان في السابعة مساء اليوم على مسرح فوزي فوزي الصيفي، وسط حضور جماهيري وسياحي كبير.

ويُعد مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون أحد أبرز التظاهرات الثقافية الدولية التي تحتضنها مصر، حيث يلعب دورًا مهمًا في ترسيخ مكانة أسوان كمنصة للحوار الثقافي، وجسر للتواصل بين الشعوب، ووجهة رئيسية للسياحة الثقافية والمهرجانات الدولية.