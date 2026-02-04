بالصور- فحص 253 مواطنًا وتحويل 66 حالة للعلاج في قافلة طبية بالمنوفية

بالصور- محافظ أسوان يبحث مع سفير كندا و«الفاو» تعزيز التعاون في التنمية

كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية اليوم الأربعاء، عن انتهاء فعاليات قافلة طبية بقرية شعشاع، بعد تقديم خدمات صحية متكاملة لأهالي القرية ضمن خطة المديرية للوصول بالخدمة الطبية إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وشملت القافلة توقيع الكشف الطبي على 253 حالة في عدد من التخصصات، وأسفرت عن تحويل 66 حالة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، تنوعت بين حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية وأخرى تتطلب إجراء قسطرة، لضمان تلقي الرعاية الطبية المناسبة.

وأكدت مديرية الشئون الصحية أن القوافل الطبية تمثل ركيزة أساسية في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة، وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقديم الخدمة في أماكن إقامتهم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.

وتقدم الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالشكر لفرق الأطباء والتمريض والعاملين الفنيين والإداريين المشاركين بالقافلة، مشيدًا بجهودهم وروح العمل الجماعي التي انعكست على نجاح الفعاليات وتحقيق أهدافها الصحية والإنسانية.

كما ثمّن وكيل الوزارة دور الدكتور محمد سلامة مدير الطب العلاجي، والدكتور مصطفى النعماني مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، في المتابعة والدعم المستمر، وتذليل أي معوقات لضمان انتظام العمل وجودة الخدمات المقدمة.

وأشار إلى استمرار تنفيذ القوافل الطبية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار دعم العمل الصحي المتكامل، وتنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.