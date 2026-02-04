ذكاء اصطناعي وطاقة شمسية.. جامعة بنها تطور منظومة الإضاءة في مدنها

نفّذت جامعة بنها إجراءات جديدة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية بالمدن الجامعية، من خلال استخدام كشافات تعمل بالطاقة الشمسية، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام فريق وحدة نظم الجودة الإدارية بالجامعة بتطبيق هذه الإجراءات عبر تزويد المدن الجامعية بعدد من الكشافات التي تعمل بالطاقة الشمسية، في إطار تأهيل الجامعة للتقدم للحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية طبقًا للمواصفة القياسية ISO 14001:2015، وتنفيذًا لبنود المواصفة التي تشترط وجود آليات واضحة للحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك.

وجاء تنفيذ هذه الخطوة تحت إشراف الدكتور عبد القادر عبد الكريم، المنسق العام للجودة الإدارية بالجامعة، وبالتعاون مع الدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله مدير عام المدن الجامعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، مشيرًا إلى أن الجامعات تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، باعتبارها من أهم حاضنات الأفكار والحلول للمشكلات العالمية، وقادرة على إحداث تأثير إيجابي ملموس في ملف التنمية المستدامة.

ومن جانبه أوضح الدكتور طه عاشور أن الكشافات تعمل على تخزين الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس خلال ساعات النهار، وتضيء تلقائيًا عند حلول الظلام، كما أنها مزودة بحساسات حركة تتيح إضاءتها فقط عند مرور الأشخاص بالمكان، حفاظًا على طاقة البطاريات، موجّهًا بضرورة التوسع في تطبيق هذا النظام بعدد من المواقع المختلفة داخل الجامعة.