جامعة السويس تحدد شروط جوائز النشر العلمي في العلوم والآداب

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلنت جامعة السويس فتح باب التقدم لجوائز النشر العلمي في العلوم والآداب وذلك عن الفترة من الأول من يناير حتى 31 ديسمبر 2025.

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة الشروط والقواعد اللازمة للتقدم للجوائز وهي أن يكون المتقدم من بين أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة بجامعة السويس وعلى رأس العمل، وألا يكون قد وقع على المتقدم أية جزاءات تأديبية أو صدر ضده أي حكم قضائي في جرائم تمس الأمانة العلمية والشرف ويقدم العضو بيان حالة بالجزاءات معتمد من الكلية.

وأضاف رئيس جامعة السويس أن من الشروط أن تكون البحوث المقدمة للجائزة تم إجراؤها بأحد كليات الجامعة ومسجلة بها ومكتوب على البحث جامعة السويس وتستبعد الأبحاث غير المدون عليها جامعة السويس، وتكون البحوث المنشورة في مجلات دولية مدرجة في قواعد بيانات دولية (Scopus-Web of Science) طبقاً لتصنيف SJR ـ Q1-Q2-Q3 للكليات العلمية وتصنيف SJR ـ Q1-Q2-Q3-Q4 للكليات الادبية.

على أن يجري منح جائزة النشر كاملة للبحث المنشور في المجلات المتخصصة ومنح قيمة 50% من قيمه البحث المنشور فى المجلات متعددة التخصصات.

واستثني رئيس الجامعة من الشرط السابق البحث المنشور في مجلات Q4 بشراكة مع هيئة صناعية أو شركة أو غيره من مؤسسات كبرى وتكون الشراكة موضحة فى (Affiliation) للبحث، ويتم منح جائزة النشر كاملة للبحث المنشور فى المجلات المتخصصة ومتعددة التخصصات لكل من الكليات العلمية والأدبية إذا كان البحث به شراكة مع هيئة صناعية أو شركة أو غيره من مؤسسات المجتمع المدني.

وتابع الدكتور حنيجل أن الشراكة موضحه فى (Affiliation) للبحث ضمن المجلات ذات تصنيف Q1,Q2,Q3,Q4.7، وبالنسبة للسادة المعارين داخليًا أو خارجيًا والمبعوثين الذين قاموا بنشر بحوث عليها اسم الجامعة سيتم تكريمهم بشهادات تقدير.

ووجه رئيس جامعة السويس الدعوة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة للمشاركة في الحدث، وذلك بتقديم الملفات بكلية العلوم مكتب الدكتور ياسر آمون وكيل كلية العلوم، والمدير التنفيذي لوحدة النشر العلمي بدءًا من 5 فبراير 2025، وحتى 5 مارس 2025، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا