جولة مسائية كشفتهم.. ضبط مخالفات في 20 وحدة صحية بإدارة المنيا

كتب : جمال محمد

12:24 م 04/02/2026

الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، أن مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة نفذت جولة مرورية مسائية مفاجئة استهدفت 20 وحدة ومنشأة صحية تابعة لإدارة المنيا الصحية، للتأكد من انتظام العمل، وتواجد الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة الصحية في الأوقات المقررة.

وأشار إلى أن الحملة نُفذت من خلال فريق مشترك من إدارتي الحوكمة والرعاية الأساسية، تحت إشراف الدكتور محمد سيد حافظ، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة دينا عقل مدير إدارة الحوكمة، واسفرت عن ضبط مخالفات في 20 منشأة طبية مختلفة.

وكشف وكيل الوزارة أن المرور أسفر عن رصد عدد من المخالفات الجسيمة، من بينها:

إغلاق بعض الوحدات الصحية قبل المواعيد المقررة أو إغلاقها تمامًا، وتم رصد غلق وحدة دماريس في الساعة 6:40 مساءً، ومركز رعاية طفل ثان في الساعة 6:55 مساءً، إلى جانب الغلق المبكر لوحدة رسلان، ووجود وحدة الشرفا مغلقة بالكامل.

كما تغيب الأطباء البشريين عن بعض الوحدات مع تواجد التمريض فقط، مثل وحدتي أدمو ويونس صميدة.

وفي وحدة ههيا، تبين عدم تواجد الطبيب البشري، وأفاد التمريض بتواجده في كشف منزلي بقرية كوم الأحمر، كما تم رصد تعطل الخدمة الطبية ببعض التخصصات، وتبين بوحدة بني حسن الأشراف عدم تواجد طبيب بشري لفترة طويلة، وغياب الصيدلي وطبيب الأسنان، وتم نقل أحد العاملين إلى وحدة دمشير، وفي وحدة دمشير، ورغم تواجد الطبيب البشري والتمريض، تم رصد ترك الصيدلي وطبيب الأسنان للعمل.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمنيا إلى أنه تم على الفور رفع تقرير مفصل بكافة المخالفات، وإحالة المتغيبين والمقصرين للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حق المواطن في الحصول على خدمة صحية منتظمة وآمنة.

