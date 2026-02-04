إعلان

برفقة زوجته.. السفير الإسباني يتفقد أعمال البعثة الأثرية بمدينة إهناسيا

كتب : حمدي سليمان

11:34 ص 04/02/2026
    السفير الإسباني يتفقد أعمال البعثة الأثرية بمدينة إهناسيا
    السفير الإسباني يتفقد أعمال البعثة الأثرية بمدينة إهناسيا
استقبل موقع البعثة الأثرية الإسبانية بمدينة إهناسيا، عاصمة مصر القديمة بمحافظة بني سويف، زيارة رسمية رفيعة المستوى للسفير الإسباني لدى جمهورية مصر العربية وزوجته، يرافقهما الملحق الثقافي لسفارة إسبانيا بالقاهرة، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون الثقافي والعلمي بين مصر وإسبانيا في مجالات الآثار والحفاظ على التراث الإنساني.

وجرت الزيارة بحضور الدكتورة كارمن بيريزيدي، مديرة البعثة الأثرية الإسبانية التابعة للمتحف القومي الإسباني، والدكتور محمد إبراهيم، مدير عام آثار بني سويف، إلى جانب عدد من المفتشين والأثريين بالمحافظة.

وخلال الزيارة، تفقد الوفد أعمال الحفائر والدراسات الأثرية الجارية داخل الموقع، واطلع على أبرز الاكتشافات الأثرية التي تسلط الضوء على التاريخ العريق لمدينة إهناسيا، ودورها المحوري باعتبارها إحدى أهم العواصم السياسية والدينية في مصر القديمة.

كما استمع السفير الإسباني والوفد المرافق له إلى شرح تفصيلي حول طبيعة الأعمال الأثرية التي تنفذها البعثة الإسبانية، ومنهجيات البحث العلمي المتبعة، وجهود التوثيق والحفاظ على القطع والمباني الأثرية المكتشفة، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال علم الآثار.

السفير الإسباني البعثة الأثرية مدينة إهناسيا بني سويف

