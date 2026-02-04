بالصور- أبوزنيمة ترفع كفاءة الطريق الساحلي ضمن خطة تطوير شاملة

بالصور- فحص 253 مواطنًا وتحويل 66 حالة للعلاج في قافلة طبية بالمنوفية

أطلقت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة موسعة لصيانة ورفع كفاءة الطريق الساحلي، في إطار الخطة الاستثمارية التي تستهدف تطوير شبكة الطرق وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، بما يحقق السيولة المرورية ويعزز عوامل الأمان للمواطنين وقائدي المركبات.

وتأتي أعمال التطوير الحالية امتدادًا لجهود مستمرة تبذلها الوحدة المحلية للارتقاء بالبنية التحتية، حيث تشمل الحملة صيانة الطريق الساحلي بداية من مدخل المدينة في اتجاه النفق، وذلك تحت إشراف ومتابعة الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية، وبمشاركة مجتمعية من الشركة المنفذة لمشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بطرق المدينة وأعمال التجميل والتشجير.

وقال العميد سامح شكري، رئيس مدينة أبوزنيمة، إن أعمال التطوير تستهدف رفع كفاءة الطريق الساحلي وتحسين حالته الفنية بما يضمن تأمين حركة المرور، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بضرورة الاهتمام بتجميل الطرق الرئيسية والداخلية، وتحقيق أعلى معدلات الأمان المروري.

وأوضح رئيس المدينة، في تصريح اليوم، أنه يجري العمل بالتوازي على إعادة تخطيط الطرق الداخلية بجميع أحياء المدينة، إلى جانب تجميل الأرصفة والبلدورات، وذلك لأغراض تنظيمية وجمالية وأمنية في الوقت نفسه، من خلال تنبيه السائقين إلى وجود منحنيات أو أرصفة بارزة أو جزر وسطية، بما يسهم في زيادة الانتباه وتفادي الحوادث.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل إظهار حدود الطرق وتحديد حوافها بشكل واضح، خاصة في المنعطفات والدورانات، لمساعدة السائقين على رؤية الأرصفة ليلًا، مؤكدًا أن هذه الأعمال لا تقتصر على الجانب المروري فقط، بل تعكس أيضًا المظهر الحضاري للمدينة، وتمنح الطرق شكلًا منظمًا يليق بأبوزنيمة وأهلها.

وأشار العميد سامح شكري إلى أنه جرى الانتهاء بالفعل من رفع كفاءة وتطوير الطريق الداخلي بالحيين الأول والثاني، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية للمواطنين، إلى جانب تنفيذ أعمال تجميل أخرى شملت الأرصفة والبلدورات وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، وبما يضمن تحقيق مظهر حضاري منظم يعكس جهود التنمية التي تشهدها المدينة خلال الفترة الحالية.

وأكد رئيس المدينة استمرار تنفيذ مشروعات التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، مع المتابعة المستمرة للأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.