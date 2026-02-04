إعلان

شركة المياه بجنوب سيناء تعلن مد فترة التقديم للوظائف الجديدة

كتب : رضا السيد

12:22 م 04/02/2026

شركة مياه الشرب بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة جنوب سيناء عن مد فترة التقديم لشغل عدد من الوظائف الجديدة بنطاق المحافظة، حتى يوم 13 فبراير الجاري، وذلك عبر رابط التقديم الإلكتروني اضغط هنا أو من خلال الموقع الرسمي للشركة: اضغط هنا.

وأوضحت الشركة أن مد فترة التقديم يأتي في إطار إتاحة فرصة أكبر للراغبين في التقدم للوظائف المعلنة، والتي تم فتح باب التقديم لها وفقًا لإعلان رقم 1 لسنة 2026.

وأكدت شركة المياه أن التقديم على هذه الوظائف يقتصر على المقيمين إقامة دائمة أو مواليد محافظة جنوب سيناء فقط، وذلك دعمًا للكوادر المحلية وحرصًا على إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة.

وشددت الشركة على أن شرط الإقامة أو الميلاد بمحافظة جنوب سيناء يُعد شرطًا أساسيًا وقاطعًا للقبول، مشيرة إلى أنه سيتم فحص جميع المستندات الرسمية المقدمة، وبطاقة الرقم القومي، للتحقق من توافر هذا الشرط، مع استبعاد أي طلبات تخالف ذلك فورًا من خلال المطابقة الرسمية.

ودعت الشركة الراغبين في التقديم إلى سرعة استكمال البيانات ورفع المستندات المطلوبة قبل انتهاء الموعد المحدد، حرصًا على عدم ضياع الفرصة.

شركة المياه بجنوب سيناء محافظة جنوب سيناء وظائف جديدة بجنوب سيناء

