إعلان

إصابة 13 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

كتب : أميرة يوسف

11:44 ص 04/02/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ُصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحسب بلاغ مبدئي تلقاه مرفق إسعاف الإسماعيلية.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المصادر أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات، مع اشتباه في وجود كسور لدى بعض الحالات، فيما تواصل الأطقم الطبية متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات، لحين الاطمئنان عليهم بشكل كامل.

كما انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، لمنع حدوث أي تكدسات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يخضعون حاليًا للرعاية الصحية، فيما جددت الجهات المعنية مناشدتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامة الجميع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإسماعيلية انقلاب ميكروباص طريق الدواويس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الوجه يكشف أسرار صحتك.. 5 علامات تستدعي الفحص الطبي
نصائح طبية

الوجه يكشف أسرار صحتك.. 5 علامات تستدعي الفحص الطبي
سقوط سيدتين لاتهامهما بممارسة الفجور عبر الهاتف المحمول في الإسكندرية
حوادث وقضايا

سقوط سيدتين لاتهامهما بممارسة الفجور عبر الهاتف المحمول في الإسكندرية
تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم
أخبار المحافظات

تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا.. المواعيد والأماكن وخريطة التقديم
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس
أخبار مصر

ارتفاع تدريجي في الحرارة.. والأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا