إصابة 13 مواطنًا في حادث انقلاب ميكروباص بالإسماعيلية

ُصيب 13 شخصًا بإصابات متنوعة، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بحسب بلاغ مبدئي تلقاه مرفق إسعاف الإسماعيلية.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم.

وأفادت المصادر أن الإصابات تراوحت بين كدمات وسحجات، مع اشتباه في وجود كسور لدى بعض الحالات، فيما تواصل الأطقم الطبية متابعة الحالة الصحية للمصابين داخل المستشفيات، لحين الاطمئنان عليهم بشكل كامل.

كما انتقلت الجهات المختصة إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، لمنع حدوث أي تكدسات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يخضعون حاليًا للرعاية الصحية، فيما جددت الجهات المعنية مناشدتها لقائدي المركبات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والسرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة، حفاظًا على سلامة الجميع.