المؤبد لعامل هتك عرض طفلي شقيقه داخل منزل مهجور بأسيوط

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط بالسجن المؤبد على عامل، بعد إدانته باستدراج طفلي شقيقه والتعدي عليهما وهتك عرضهما داخل منزل مهجور بمدينة البداري.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة، عضوية المستشارين أحمد سيد حسين و أحمد محمد غلاب، نائبي رئيس المحكمة، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي.

وتعود وقائع القضية رقم 13546 لسنة 2025 جنايات البداري إلى بلاغٍ تقدم به "رمضان. ح. ص" من سكان الجزيرة القبلية بالبداري، اتهم فيه نجل شقيقه "عمرو. ن. ح"، 32 عامًا، عامل، باستدراج نجليه "محمد" و"أحمد" وهما طفلان إلى منزل مهجور بالمدينة والتعدي عليهما وهتك عرضهما.

وكشفت تحريات الرائد أحمد حازم، معاون مباحث مركز البداري، صحة ما جاء في البلاغ، موضحة أن المتهم استغل صلة القرابة وغياب والد الطفلين لسفره خارج البلاد، وقام باستدراجهما إلى المنزل المهجور الذي اختاره لكونه بعيدًا عن الأنظار، مستخدمًا حيلة لإقناعهما بالدخول، قبل أن يرتكب الجريمة.