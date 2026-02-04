محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

يعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، بعد قليل، وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من الإجراءات الفنية النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور اعتمادها رسميًا، وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور من خلال المدارس والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تمت وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن المديرية راعت تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية بذلت جهودًا مكثفة للانتهاء من أعمال الكنترول في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا جاهزية الإدارات التعليمية لإعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة.