إعلان

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية خلال ساعات

كتب : أميرة يوسف

11:51 ص 04/02/2026

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2026، بعد قليل، وذلك بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من الإجراءات الفنية النهائية داخل الكنترولات، تمهيدًا لإعلان النتيجة فور اعتمادها رسميًا، وإتاحتها أمام الطلاب وأولياء الأمور من خلال المدارس والإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.

ومن جانبه، أوضح أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة تمت وفقًا للضوابط والتعليمات الوزارية المقررة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، مشيرًا إلى أن المديرية راعت تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية بذلت جهودًا مكثفة للانتهاء من أعمال الكنترول في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا جاهزية الإدارات التعليمية لإعلان النتيجة عقب اعتمادها مباشرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال نتيجة الشهادة الإعدادية الإسماعيلية امتحانات الشهادة الإعدادية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سيف الإسلام القذافي.. من الوريث المثير للجدل إلى الاغتيال الغامض
شئون عربية و دولية

سيف الإسلام القذافي.. من الوريث المثير للجدل إلى الاغتيال الغامض
بيل جيتس يعلّق على إدراج اسمه في ملفات إبستين وعلاقته بفتيات روسيات
شئون عربية و دولية

بيل جيتس يعلّق على إدراج اسمه في ملفات إبستين وعلاقته بفتيات روسيات
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
أخبار مصر

الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا
مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر
أخبار البنوك

مديرة صندوق النقد: واثقة جدا من صرف 2.3 مليار دولار لمصر بنهاية الشهر
تعليم القليوبية تعلن موعد ومقر تظلمات الشهادة الإعدادية
أخبار المحافظات

تعليم القليوبية تعلن موعد ومقر تظلمات الشهادة الإعدادية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الجدول الزمني المتوقع لإصدارات Android 2026
الرئيس السيسي يستقبل أردوغان لبحث تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر وتركيا