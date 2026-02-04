محافظة الأقصر: حققنا طفرة في الاستجابة لشكاوى المواطنين

أعلنت محافظة الأقصر عن التقرير الختامي لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2025، والذي كشف عن تحقيق نجاح استثنائي بنسبة إنجاز بلغت 100% في التعامل مع كافة الطلبات والشكاوى الواردة، مما يعكس التزام المحافظة بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بوضع مصلحة المواطن على رأس الأولويات.

وأوضح حسن عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين أبرز الأرقام والإحصائيات حيث تم استقبال ومعالجة 5308 شكوى وطلب بمختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية، وتم الانتهاء منها جميعاً بنجاح.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين أنه توزعت أبرز الجهود على النحو التالي: بالنسبة للمراكز والمدن تصدر مركز ومدينة إسنا القائمة بأعلى عدد من الطلبات حيث بلغت (836 طلباً)، يليه مركز ومدينة الأقصر (750 طلباً)، ثم مركز ومدينة أرمنت (521 طلباً)، ثم مركز ومدينة القرنة (300 طلباً)، ثم مركز ومدينة البياضية ( 208 طلباً)، ثم مركز ومدينة الطود ( 202 طلباً)، و أخيراً مركز ومدينة الزينية ( 123 طلباً) مع إغلاق كافة الملفات بنسبة 100% .

أما عن القطاعات الخدمية تصدرت مديرية التربية والتعليم القطاعات الأكثر تفاعلاً بـ 338 شكوى، تليها شركة مياه الشرب بـ 236 شكوى، وإدارة الاستثمار بـ 254 شكوى، وجميعها حققت معدل استجابة كامل

وبالنسبة للإدارات المتخصصة نجحت مديريات الصحة، التموين، والزراعة، بالإضافة إلى إدارات المرور والمواقف والطرق و القوى العاملة والتضامن و الإسكان الشعبى و التخطيط العمرانى ، في تصفية كافة الطلبات الواردة إليها بإجمالى 1085 شكوى وطلب.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر المحافظة أن هذا الإنجاز الرقمي الذي يظهر في التقرير السنوي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على تضافر جهود 35 جهة وإدارة مختلفة داخل المحافظة، لضمان سرعة التفاعل مع المواطن وتذليل العقبات أمامه، وإن وصول نسبة الإنجاز إلى 100% لجميع الجهات التابعة للمحافظة، بدءاً من أصغر وحدة إدارية وصولاً إلى كافة القيادات التنفيذية، مما يؤكد على كفاءة الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لضمان سرعة اتخاذ القرار داخل منظومة الشكاوى الموحدة.