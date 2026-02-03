بروتوكول تعاون أكاديمي بين جامعتي بنها وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب

وقّعت جامعة بنها وجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA) بروتوكول تعاون مشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار دعم الشراكة بين الجامعات الحكومية والخاصة وتعزيز جودة منظومة التعليم العالي.

وقّع البروتوكول كل من الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور نادر نبيل رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، بحضور الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات الحكومية والخاصة، بما يسهم في دعم جودة العملية التعليمية وتحقيق التكامل داخل منظومة التعليم العالي في جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن التعاون يشمل عددًا من التخصصات والبرامج المشتركة بين كليات جامعة بنها، والتي تضم كليات الزراعة، والهندسة ببنها، والهندسة بشبرا، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والآداب، ونظيرتها بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وتشمل كليات التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والتكنولوجيا الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب، والإعلام.

وأوضح رئيس جامعة بنها أن مجالات التعاون تتضمن دعم البحث العلمي من خلال إجراء بحوث مشتركة، وتنظيم المؤتمرات العلمية، والعمل على الحصول على تمويل للمشروعات البحثية المشتركة من مختلف جهات التمويل، إلى جانب التنسيق بين الجامعتين فيما يخص إعارة وانتداب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بما يتوافق مع متطلبات العملية التعليمية.

وأضاف أن البروتوكول يشمل كذلك تدريب المعيدين والمدرسين المساعدين العاملين بالكليات المناظرة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وإتاحة الفرصة أمامهم للتسجيل ببرامج الدراسات العليا المتاحة بجامعة بنها وفقًا للتخصصات المعتمدة، فضلًا عن تشكيل لجان إشراف علمي مشتركة على الرسائل العلمية، طبقًا لقرارات مجالس الأقسام العلمية المختصة واستيفاء شروط الإشراف العلمي بجامعة بنها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نادر نبيل البكل عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها، مؤكدًا حرص الجامعة على تفعيل الشراكة من خلال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والمعارض واللقاءات المختلفة، إلى جانب المسابقات والمنافسات الطلابية بين الكليات المناظرة، بهدف تعزيز التفاعل الطلابي، فضلًا عن التنسيق وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنتديات المحلية والدولية.