المنوفية - أحمد الباهي:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بمحافظة المنوفية إجراء جولة إعادة على مقعد النقيب بين المهندس أشرف فرحان والمهندس علاء بشندي، بعد انتهاء الجولة الأولى دون حسم النتيجة، على أن تُجرى الإعادة يوم الجمعة المقبل بمقر النقابة في شبين الكوم.

فوز قائمة المهندسين المتحدين بعضوية المجلس

أظهرت النتائج فوز قائمة "المهندسين المتحدين" بعضوية مجلس النقابة، وضمت كلًا من: المهندس محمد مصطفى حجاب شعبة الكهرباء، المهندسة حبيبة طلب شعبة ميكانيكا، المهندس حسين شعبان الحاجة شعبة مدني، المهندس إسلام بدوي شعبة مدني، المهندس محمد محي عجلان شعبة بترول وتعدين، المهندسة إيناس عادل شعبة عمارة، والمهندس مصطفى محمود سعيد شعبة ميكانيكا.

غلق اللجان وبدء الفرز

أغلقت اللجنة الفرعية باب التصويت في الخامسة مساء الجمعة وفق الجدول الزمني المعتمد، لتبدأ بعدها أعمال الفرز داخل مقار اللجان بحضور الجهات المعنية، وسط إجراءات تنظيمية لضمان دقة حصر الأصوات وسلامة العملية الانتخابية.

تأكيد على سلامة الإجراءات

أكد المهندس عمرو رشدي، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، متابعة أعمال الفرز لحظة بلحظة، مع تطبيق الضوابط المنظمة لضمان الشفافية ودقة النتائج داخل جميع اللجان، بينما شهدت العملية الانتخابية مشاركة ملحوظة من أعضاء الجمعية العمومية منذ انطلاقها في العاشرة صباح الجمعة، في أجواء التزام بالقواعد المنظمة لسير الانتخابات.