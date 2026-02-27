بالصور- إقبال ملحوظ في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

وتجرى العملية الانتخابية من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء اليوم وسط تنظيم دقيق وتواجد كامل للجان المشرفة، لاختيار رئيس النقابة وسبعة أعضاء لمجلس النقابة في استحقاق يعكس حرص المهندسين على المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون نقابتهم.

خريطة المنافسة وتوزيع المقاعد

يتنافس على مقعد رئيس النقابة مرشحان، فيما يخوض المنافسة على سبعة مقاعد لعضوية مجلس النقابة أكثر من 18 مرشحًا.

وتتوزع المقاعد السبعة على الشعب الهندسية بواقع: (3 مقاعد لشعبة ميكانيكا، ومقعدان لشعبة مدني، ومقعد واحد لشعبة كهرباء، ومقعد واحد لشعبة كيمياء ونووية). ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً.

ضوابط الشفافية والحياد

من جانبه، صرح المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، بأن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال الناخبين.

وشدد حامد على أن العملية الانتخابية تُدار بحياد كامل ووفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وسلامة الإجراءات داخل لجان الاقتراع.

دعوة للمشاركة

ودعت اللجنة المشرفة جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية، باعتبارها مسؤوليةً مهنيةً تدعم مسيرة العمل النقابي والارتقاء بالمهنة.

وأكدت النقابة أن الانتخابات تمثل محطةً هامةً في مسار تعزيز دور المؤسسة في خدمة أعضائها وتطوير الأداء الهندسي بالإقليم.