إعلان

بالصور- انطلاق انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

كتب : محمد البدري

01:00 م 27/02/2026 تعديل في 01:00 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٣
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٥
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٢
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٨
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٩
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٦
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية٤
  • عرض 10 صورة
    انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية ٧

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسكندرية - محمد البدري:

انطلقت صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، وذلك بمقر نادي المهندسين بمنطقة سابا باشا.

وتجرى العملية الانتخابية من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساء اليوم وسط تنظيم دقيق وتواجد كامل للجان المشرفة، لاختيار رئيس النقابة وسبعة أعضاء لمجلس النقابة في استحقاق يعكس حرص المهندسين على المشاركة الفاعلة في إدارة شؤون نقابتهم.

خريطة المنافسة وتوزيع المقاعد

يتنافس على مقعد رئيس النقابة مرشحان، فيما يخوض المنافسة على سبعة مقاعد لعضوية مجلس النقابة أكثر من 18 مرشحًا.

وتتوزع المقاعد السبعة على الشعب الهندسية بواقع: (3 مقاعد لشعبة ميكانيكا، ومقعدان لشعبة مدني، ومقعد واحد لشعبة كهرباء، ومقعد واحد لشعبة كيمياء ونووية). ومن المقرر أن تستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة مساءً.

ضوابط الشفافية والحياد

من جانبه، صرح المهندس صلاح حامد، رئيس لجنة الانتخابات بالإسكندرية، بأن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية لاستقبال الناخبين.

وشدد حامد على أن العملية الانتخابية تُدار بحياد كامل ووفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين وسلامة الإجراءات داخل لجان الاقتراع.

دعوة للمشاركة

ودعت اللجنة المشرفة جميع أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت إلى المشاركة الإيجابية، باعتبارها مسؤوليةً مهنيةً تدعم مسيرة العمل النقابي والارتقاء بالمهنة.

وأكدت النقابة أن الانتخابات تمثل محطةً هامةً في مسار تعزيز دور المؤسسة في خدمة أعضائها وتطوير الأداء الهندسي بالإقليم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المهندسين بالإسكندرية انتخابات المهندسين 2026 صلاح حامد نادي المهندسين بسابا باشا شعبة ميكانيكا الجمعية العمومية للمهندسين أخبار الإسكندرية انتخابات النقابات المهندسين تصويت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
رياضة محلية

الأهلي في الصدارة وخلفه بيراميدز.. تصنيف أفضل الأندية الأفريقية في آخر
15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
دراما و تليفزيون

15 صورة لنجوم الفن في حفل سحور تركي آل الشيخ
يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

يعود دائما للتسجيل.. سلوت يتحدث عن مستوى محمد صلاح
مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

مرموش ضد ريال مدريد.. قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا
للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر
أخبار السيارات

للمقبلين على الشراء.. تعرف على أرخص سيارة تقدمها أوبل في مصر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان