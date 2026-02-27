فاتورة سحور بـ1231 جنيهًا في الإسكندرية.. والسياحة تتحرك فورًا (صور)

كتب - أسامة علاء الدين:

انطلقت، اليوم الجمعة، أعمال التصويت في انتخابات مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، تحت إشراف قضائي كامل وباستخدام الصناديق الزجاجية الشفافة لضمان النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

ويشرف على الانتخابات المستشار كمال موسى، مدير المكتب الفني للنيابة الإدارية، والمستشار الدكتور جمال شهاب، وكيل فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتور محمد الحسيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة.

34 ألف مهندس لهم حق التصويت

أكد المهندس محمد جميل فرج، رئيس لجنة انتخابات النقابة بالقليوبية، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت يبلغ 34 ألف مهندس، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الدعم وتيسير إجراءات التصويت، داعيًا جميع المهندسين إلى المشاركة والإدلاء بأصواتهم.

تنافس على مقعد النقيب

يتنافس على مقعد نقيب المهندسين الفرعي أربعة مرشحين، وهم: المهندس تامر رمضان عبد الله عبد الفتاح، والمهندس محمد سراج الدين محمد قاسم الملطاوي، والمهندس عمرو إبراهيم حفناوي مدبولي، والمهندس أحمد محمد محمود محروس.

17 مرشحًا على عضوية مجلس الإدارة

كما يتنافس 17 مرشحًا على سبعة مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، موزعة على الشعب الهندسية كالآتي:

- شعبة الكهرباء: 8 مرشحين يتنافسون على 4 مقاعد، وهم: محمد السيد السيد شعلان، أحمد محي الدين محمد الحملاوي، أحمد نعيم عبد الحسيب حسين، إيمان المرسي المرسي محمد، أسامة سعيد أحمد صالح بيان، محمد عمرو السيد عزب، إسلام أسامة السيد عبد الرحمن هلال، ومنال زين العابدين عمر مصطفى.

- شعبة الهندسة الميكانيكية: 3 مرشحين يتنافسون على مقعد واحد، وهم: صلاح شكري إسحاق إبراهيم، عبد الرحمن ماهر محمد درويش عوض، محمود عادل شحتة غنيمي رمضان.

- شعبة الهندسة المدنية: 6 مرشحين يتنافسون على مقعدين، وهم: فهمي صلاح فهمي عبد الحليم، إسلام أبو الفتوح أبو السعود أحمد، جمال عبد العال حجاب، ابتسام أحمد علي صالح، عادل صبحي طه سيد، ومدحت حسن مختار حسن.

أجواء تنافسية ومشاركة نسائية لافتة

تُجرى الانتخابات في أجواء تنافسية، مع تواجد أمني مكثف حول مقر النقابة ولجان الاقتراع لضمان انتظام العملية الانتخابية وسيرها بسهولة ويسر.

كما تشهد الدورة الحالية مشاركة ملحوظة لعدد من المهندسات، مما أضفى مزيدًا من الزخم على المشهد الانتخابي، في ظل حرص الجمعية العمومية على اختيار مجلس يعكس تطلعات أعضائها خلال المرحلة المقبلة.