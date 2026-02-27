باكستان تطلق عملية "حدودية كبرى" وتعلن مقتل 12 من جنودها



كتب - مصطفى الشاعر



أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء أحمد شريف تشودري، في بيان عسكري عاجل، عن تنفيذ عملية واسعة النطاق على طول الحدود مع أفغانستان، مؤكدا أن القوات الباكستانية "مارست حقها المشروع في الدفاع عن النفس" للرد على التهديدات الأمنية.



بسط السيطرة وتأمين الحدود



أوضح المتحدث، في البيان، اليوم الجمعة، أن العمليات الميدانية أسفرت عن تدمير 73 موقعا تابعا للجماعات المسلحة على امتداد الشريط الحدودي، فيما تمكنت القوات من بسط سيطرتها الكاملة على 18 موقعا استراتيجيا آخر في إطار تأمين الحدود.



وعلى صعيد الخسائر البشرية، كشف اللواء تشودري عن ضريبة قاسية لهذه المواجهات، معلنا مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا باكستانيا خلال العمليات العسكرية الجارية، مشددا في الوقت ذاته على أن الجيش ماضٍ في حماية سيادة البلاد وتطهير المناطق الحدودية من أي تهديد.



ليلة القصف والتوغل العنيف



وفي وقت سابق، شهدت الحدود "الحدود الباكستانية الأفغانية"، ليلة الجمعة وفجر السبت، تصعيدا عسكريا هو الأعنف من نوعه، حيث نفذت القوات الباكستانية غارات جوية مكثفة على ولاية "ننكرهار" الأفغانية، تلاها توغل بري وقصف مدفعي ثقيل، فيما هز انفجار ضخم أرجاء العاصمة كابل، وسط تضارب كبير في حصيلة الخسائر بين الجانبين.