تفاصيل الحادث المأساوي

توفي الشاب محمد ع. ع. ك، 34 عامًا، متأثرًا بإصاباته البالغة، بعد تعرضه لحادث دهس من سيارة مسرعة عند نزلة الطريق الإقليمي بقرية بي العرب التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك قبل موعد الإفطار.

وقع الحادث نتيجة تجاوز السائق للسرعة وعدم الانتباه، ما أدى إلى إصابة الشاب بنزيف حاد بالمخ وإصابات متفرقة بالجسم، حالت دون بقائه على قيد الحياة رغم محاولات إنقاذه.

محاولات إنقاذ الشاب

نُقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى الباجور التخصصي، ودخل قسم الطوارئ في حالة حرجة، حيث حاول الفريق الطبي إجراء الإسعافات الأولية وإنقاذ حياته، إلا أن حالته تدهورت سريعًا وأعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصاباته الخطيرة.

حزن الأهالي في إسطنها

خيم الحزن على أهالي قرية إسطنها بمركز الباجور بعد سماع خبر وفاة الشاب، الذي كان صائمًا وقت وقوع الحادث، ويشتهر بين سكان القرية بحسن الخلق وسيرته الطيبة. دعا الأهالي له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أثر الفاجعة على المجتمع المحلي الصغير.