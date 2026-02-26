إعلان

سقط فجأة بالملعب.. وفاة شاب أثناء مباراة في دورة رمضانية بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:00 م 26/02/2026

شهدت قرية العتامنة التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج واقعة مؤلمة، بعد وفاة شاب إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في مباراة كرة قدم ضمن دورة رمضانية.

وكان أبو زيد صقر، 38 عامًا، يشارك في إحدى مباريات الدورة الرمضانية المقامة بالقرية، قبل أن يتعرض لهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة، ليسقط مغشيًا عليه داخل أرض الملعب وسط ذهول الحاضرين.

محاولة إسعافه ونقله للمستشفى

وسارع المشاركون في المباراة إلى نقله إلى المستشفى المركزي في محاولة لإسعافه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وفق ما تبين من الفحص المبدئي.

حالة حزن بين الأهالي

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي قرية العتامنة عقب انتشار خبر الوفاة، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث نعاه أصدقاؤه وأقاربه بكلمات مؤثرة، مستذكرين أخلاقه الطيبة ومشاركته الدائمة في الفعاليات الاجتماعية والرياضية بالقرية.

وتُعد الدورات الرمضانية من الفعاليات الرياضية الشعبية التي تشهد إقبالًا واسعًا في قرى ومراكز محافظة سوهاج خلال شهر رمضان، قبل أن تتحول هذه المناسبة في القرية إلى مشهد حزين عقب رحيل أحد أبنائها بشكل مفاجئ.

دورة رمضانية سوهاج قرية العتامنة مركز طما

