الفيوم ـ حسين فتحى:

أطلقت محافظة الفيوم، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، حملة ترويجية موسعة تستهدف إبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة، في إطار خطة لدعم السياحة الداخلية وتعزيز الحضور الرقمي للوجهات المصرية الواعدة.

تقنيات حديثة لإبراز سحر الطبيعة والتاريخ

وقال معتز أحمد عبد الفتاح، مدير عام السياحة بالمحافظة والمشرف على الحملة، إن العمل اعتمد على أحدث تقنيات التصوير الأرضي والجوي باستخدام الطائرات بدون طيار «الدرون»، لإنتاج محتوى بصري احترافي عالي الجودة، يشمل أفلامًا قصيرة وصورًا ترويجية موجهة لمنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية.

وأوضح أن الهدف هو تقديم صورة عصرية للفيوم باعتبارها وجهة سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ العريق والطبيعة البكر، بما يعزز قدرتها التنافسية على خريطة السياحة الداخلية.

توثيق شامل لمواقع أثرية عبر العصور

شملت الحملة تصوير عدد من أبرز المعالم الأثرية التي تمثل حقبًا تاريخية متنوعة، من بينها في العصر الفرعوني: هرم اللاهون، هرم هوارة، قصر الصاغة، ومدينة ماضي.

كما وثقت الحملة آثار العصرين اليوناني والروماني، ومنها قصر قارون، مدينة ديمية السباع، ومنطقة كوم أوشيم.

وفي إطار التراث الديني، جرى تصوير عدد من الأديرة التاريخية مثل دير الملاك ودير العزب، إلى جانب مساجد أثرية بارزة منها مسجد السلطان قايتباي، المسجد المعلق، وقنطرة اللاهون.

سياحة بيئية ومغامرات في قلب الصحراء

وعلى الصعيد البيئي، رصدت الحملة المشاهد الطبيعية داخل محمية وادي الريان وشلالاتها الشهيرة، إلى جانب البحيرة المسحورة ومنطقة قصور العرب، مع تسليط الضوء على أنشطة سياحة المغامرات مثل التزحلق على الرمال، وسفاري الصحراء، ومراقبة الطيور المهاجرة، وركوب الخيل.

كما وثقت عدسات الفريق لحظات شروق وغروب الشمس خلف أبراج الحمام التقليدية التي تميز الريف الفيومي، في مشاهد تعكس الطابع البيئي الفريد للمحافظة.

إبراز الحرف اليدوية والقوى الناعمة

وامتدت الحملة إلى القرى التراثية، حيث جرى توثيق صناعة الخزف والفخار والسجاد اليدوي في قرى تونس والنزلة والإعلام ودسيا، إلى جانب تصوير متحف وادي الحيتان المُدرج كموقع تراث عالمي، ومتحف الكاريكاتير، فضلًا عن رصد العروض الفنية داخل قصر ثقافة الفيوم، بما يقدم صورة متكاملة عن الهوية الثقافية للمحافظة.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية تستهدف تنشيط السياحة الداخلية، وتوسيع نطاق التسويق الرقمي للمقاصد السياحية، بما يسهم في زيادة أعداد الزائرين ودعم الاقتصاد المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.