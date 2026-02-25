أعلنت نقابة المحامين بالمنيا، برئاسة مجدي رسلان نقيب محامين المحافظة، عن مواعيد اختبارات مسابقة القرآن الكريم لأبنائها المتقدمين من حفظة القرآن من أعضاء المحامين وأبنائهم.

ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت القادم بمقر النقابة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، ويوجد اختبار في الأحكام النظرية والمتشابهات للمستويين الأول والثاني .

وجاء جدول الاختبارات كالتالي:

المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم كاملاً

يوم 10 رمضان / 28 فبراير.

المستوى الثاني : حفظ عشرين جزءاً من القرآن الكريم يوم 11 رمضان / 1 مارس.

المستوى الثالث : حفظ خمسة عشر جزءاً من القرآن الكريم يوم 12 رمضان / 2 مارس .

المستوى الرابع : حفظ عشرة أجزاء من القرآن الكريم يوم 13 رمضان / 3 مارس.

المستوى الخامس : حفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم يوم 14 رمضان / 4 مارس.