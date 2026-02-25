إعلان

ألمانيا تدعو الصين لاستخدام نفوذها لإنهاء الحرب في أوكرانيا

كتب : مصراوي

08:58 م 25/02/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

بكين - (د ب أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس القيادة الصينية إلى استخدام نفوذها على روسيا من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا.

وفي أعقاب محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس مجلس الدولة لي تشيانج، صرح ميرتس اليوم الأربعاء بأن الإشارات القادمة من الصين تُؤخذ على محمل الجد في موسكو، مضيفا أن "هذا ينطبق على الأقوال كما على الأفعال. وأود أن أرحب صراحة بالالتزام الصيني بالسلام في المنطقة، وهو الأمر الذي لمسته اليوم".

وبحسب الحكومة الصينية، فإن شي دعا أثناء لقائه بميرتس إلى إجراء مفاوضات للتوصل إلى حل، لكنه تجنب مجددًا توجيه أي لوم مباشر إلى روسيا (وذلك على النقيض من الموقف الذي يتبناه الغرب)، وشدد شي على ضرورة إشراك جميع الأطراف على قدم المساواة ومراعاة مخاوفهم المشروعة.

وتُعتبر الصين أهم حليف لروسيا، وتواجه القيادة في بكين اتهامات من الغرب بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال شراء النفط الروسي ونقل التكنولوجيا إلى روسيا.

الصين المستشار الألماني فريدريش ميرتس روسيا أوكرانيا ألمانيا

