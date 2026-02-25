حجزت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، قضية اتهام "ترزي حريمي" للنطق بالحكم في جلسة 30 مارس المقبل، وذلك على خلفية اتهامه بتصوير فتاة خلسة أثناء تبديل ملابسها داخل محله بمدينة المنصورة.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة عاكف أحمد، وعضوية المستشارين محمد عمر عبد الجواد، ومحمود محمد خليفة، وسكرتارية أحمد مجر، في القضية رقم 12477 لسنة 2025 جنايات قسم ثان المنصورة.

تفاصيل قرار الإحالة

وكان المستشار الدكتور مصطفى عبد الباقي تركيا، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، أحال المتهم "إيهاب. ع. ع" (56 عاماً) للمحاكمة؛ لاتهامه بالتحرش جنسياً بالمجني عليها الطفلة "ن. م. أ" في 4 ديسمبر الماضي، عبر التقاط مقطع فيديو لها باستخدام هاتفه المحمول أثناء تواجدها في "غرفة تبديل الملابس" بمحله، بقصد الحصول على منفعة جنسية، فضلاً عن اعتدائه على حرمة حياتها الخاصة.

شهادة المجني عليها ويقظتها

وأفادت المجني عليها (15 عاماً) في شهادتها، بأنها توجهت لمحل المتهم لضبط قياس ثيابها، وعند دخولها الغرفة المخصصة لذلك، اشتبهت في هاتف محمول وضع بجانب الغرفة، لتبين أنه في وضع "التصوير"، وبذكاء وسرعة تصرف، قامت الفتاة بإرسال المقطع المصور إلى هاتفها الشخصي ثم حذفته من هاتف المتهم، وغادرت المكان فوراً لإبلاغ ذويها.

تحريات المباحث واعترافات المتهم

وأكدت تحريات الرائد إبراهيم حافظ، معاون مباحث قسم ثان المنصورة، صحة الواقعة، وهو ما أثبتته أيضاً معاينة النيابة العامة للمقطع المصور الذي قدمته المجني عليها.

وكان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً بالواقعة من مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، إثر بلاغ من والد الطالبة، وبانتقال قوة أمنية بقيادة المقدم دكتور كريم عبد الرازق، رئيس المباحث، تم ضبط المتهم بمحله الكائن بشارع المديرية القديمة.

وبفحص هاتف المتهم، فجرت الأجهزة الأمنية مفاجأة بالعثور على مقطع فيديو آخر لسيدة أخرى صورها المتهم بذات الأسلوب، فيما اعترف المتهم في محضر الشرطة بارتكابه الواقعة بحق الفتاة صاحبة البلاغ.