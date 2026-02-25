بالصور.. محافظة البحيرة تحتفل بمرور 1086 عامًا على تأسيس الأزهر

اختتمت مسابقة "قرية التلاوة" بشطورة التابعة لمركز ومدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات التصفيات النهائية في أجواء إيمانية مميزة، بحضور الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء القرية.

وأُقيمت التصفيات النهائية بمسجد المقابر بشطورة، حيث تنافس 8 متسابقين على أربعة مراكز أولى، في محاكاة لمسابقة دولة التلاوة، في صورة تعكس اهتمام أهالي القرية بالقرآن الكريم وحفظه وتجويده.

ويحصل الفائز بالمركز الأول على رحلة عمرة، فيما تمنح المراكز الثلاثة التالية جوائز مالية قيمة تقديرًا لتفوقهم.

وشهد الحفل حضور نخبة من علماء الأزهر والأوقاف، من بينهم الدكتور أبو زيد شومان الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، والشيخ علي طيفور وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بسوهاج، إلى جانب العشرات من جمهور ومحبي التلاوة الذين حرصوا على متابعة المنافسات حتى اللحظات الأخيرة.

وضمت لجنة التحكيم كوكبة من المتخصصين في علوم القرآن الكريم والقراءات، وهم الشيخ عبدالله جلال، والدكتور اليوسفي عبدالوارث مرسي، والدكتور طارق ثابت، والشيخ محمود شلبي، حيث تولوا تقييم أداء المتسابقين وفق معايير دقيقة في أحكام التجويد، وجودة الصوت، ومخارج الحروف، وحسن الأداء.

ويُذكر أن المسابقة شهدت إقبالًا غير مسبوق، إذ تقدم لها أكثر من 700 متسابق، ما يعكس مدى انتشار ثقافة حفظ القرآن الكريم في قرية شطورة وحرص الأهالي على غرس القيم الدينية في نفوس أبنائهم.

