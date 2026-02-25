قالت السيناتورة الأمريكية جوني إرنست، إن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث ملف إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت إرنست في تصريحات لقناة الجزيرة، مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع "خطا أحمر"، وإذا لم تستسلم إيران فسيتخذ قرارا صعبا.

وأوضحت السيناتورة الأمريكية، أن ضمان سلامة الشعب الأمريكي وأصدقائهم في المنطقة يتطلب إما إيجاد حل سلمي أو توجيه ضربات دقيقة لإيران، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليست أقرب إلى الحرب، بل تحتاج إلى انتظار ما سيحدث على طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن جميع الحكومة بجميع أقسامها تركز على إبعاد إيران عن خطر الحرب، وفق وكالة إرنا الإيرانية.

وأكدت مهاجراني، أن السلطات الإيرانية تعمل على سحب الأجواء نحو الهدوء بالرغم من التوترات الاجتماعية الداخلية وما وصفتها بالتهديدات الأجنبية غير المسبوقة.

