إعلان

سيناتورة أمريكية: ترامب وضع "خطا أحمر" لإيران إذا لم تستسلم

كتب : عبدالله محمود

09:17 م 25/02/2026

ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت السيناتورة الأمريكية جوني إرنست، إن اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع قادة مجلس الشيوخ الأمريكي يبحث ملف إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأضافت إرنست في تصريحات لقناة الجزيرة، مساء الثلاثاء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع "خطا أحمر"، وإذا لم تستسلم إيران فسيتخذ قرارا صعبا.

وأوضحت السيناتورة الأمريكية، أن ضمان سلامة الشعب الأمريكي وأصدقائهم في المنطقة يتطلب إما إيجاد حل سلمي أو توجيه ضربات دقيقة لإيران، مؤكدة أن الولايات المتحدة ليست أقرب إلى الحرب، بل تحتاج إلى انتظار ما سيحدث على طاولة المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، إن جميع الحكومة بجميع أقسامها تركز على إبعاد إيران عن خطر الحرب، وفق وكالة إرنا الإيرانية.

وأكدت مهاجراني، أن السلطات الإيرانية تعمل على سحب الأجواء نحو الهدوء بالرغم من التوترات الاجتماعية الداخلية وما وصفتها بالتهديدات الأجنبية غير المسبوقة.

-----------------------------

حرب إيران وأمريكا

العلاقات الأمريكية الإيرانية

التصعيد العسكري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب سيناتورة أمريكية إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
أخبار مصر

باسل سماقية يرد على انتقادات "ملابسه": "معنديش وقت للسوشيال ميديا"
تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

تعدي بالضرب على رجل وزوجته داخل منزلهما بكفر الشيخ والداخلية تكشف التفاصيل
نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
اقتصاد

نجيب ساويرس: السياسات الأميركية تضعف الثقة بالدولار
أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أخبار وتقارير

أول صور لنجوم الأهلي في إفطار تريزيجيه
أشرف زكي وهشام ماجد.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق زينة
دراما و تليفزيون

أشرف زكي وهشام ماجد.. توافد نجوم الفن على عزاء شقيق زينة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

ساويرس: اضطرابات إيران سترفع أسعار النفط وأثرها على مصر محدودًا
"صلاح دياب اتأمم بسببي" .. مجدي الجلاد: "أنا من مدرسة مشاغبة في الصحافة"
بث مباشر| الجزء الثاني من حوار الكاتب الصحفي مجدي الجلاد في "حبر سري"