بالصور- مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بالمنيا

كتب : جمال محمد

12:20 م 24/02/2026
    انقلاب ميكروباص في ترعة بالمنيا
    ميكروباص يسقط في ترعة بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة، اليوم الثلاثاء، إثر انقلاب ميكروباص داخل مجرى ترعة الإبراهيمية بالقرب من مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، فجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا وتقديم الإسعافات الأولية لهم. وكشفت المعاينة أن سبب الحادث يعود إلى السرعة الزائدة، ما أدى إلى سقوط الميكروباص في الترعة بالقرب من قرية بني حافظ.

جرى انتشال الضحايا، بينما تواصل قوات الإنقاذ البحث عن أي مفقودين محتملين في محيط الحادث، لضمان عدم وجود آخرين عالقين داخل المياه.

ونُقل المتوفى والمصابون إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمر بتحرير محضر لتوثيق ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

