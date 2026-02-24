زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال شرق تايوان

وقع زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر، ظهر اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل شمال شرق تايوان، بحسب ما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.

ولم ترد أي تقارير فورية بشأن وقوع أضرار أو إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه) عن هيئة الأرصاد الجوية المركزية القول، إن الزلزال وقع في تمام الساعة 1237 من ظهر اليوم الثلاثاء، وكان مركزه في البحر، على بعد نحو 16.9 كيلومترا جنوب شرقي من مبنى بلدية ييلان، وعلى عمق 66.8 كيلومترا.

جدير بالذكر أن قوة الزلزال كانت الأشد في ييلان، حيث بلغت شدتها 4 درجات على مقياس شدة الزلزال التايواني المكون من 7 مستويات.