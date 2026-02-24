الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة "سيدات" بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن ادعاء إحدى السيدات تضررها من قيام زوجة عمها وشقيقتها بالتعدي عليها وأسرتها بالضرب، ومحاولة الاستيلاء على منزلهم، ورفض الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 16 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة إدكو بالبحيرة إخطارًا من إحدى المستشفيات باستقبال كل من الشاكية (ربة منزل) وشقيقها، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة، وكذلك المشكو في حقها (ربة منزل) مصابة بإصابات مماثلة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن الواقعة ترجع إلى خلافات عائلية وخلافات جيرة بين الطرفين، قاموا على إثرها بالتعدي على بعضهم بالسب والضرب، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين في حينه، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات، وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم عقب تصالحهم.

وباستدعاء الشاكية، أقرت بأنها أرسلت شكواها إلى أحد الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض طلب استشارة قانونية، إلا أنه تم نشرها دون علمها، كما نفت ما ورد بشأن امتناع الأجهزة الأمنية عن تحرير محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.