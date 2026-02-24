تفجير يهز قلب موسكو.. مقتل شرطي وإصابة 2 آخرين في محطة قطارات



وكالات

قتل شرطي وأصيب 2 آخران بجروح في انفجار وقع في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، قرب محطة قطارات في وسط موسكو، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الروسية.

قالت الوزارة في بيان، إن التفجير وقع قرابة الساعة 12:05 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي "21:05 بتوقيت جرينتش الاثنين" في ساحة محطة سافيولوفسكي للقطارات.

وأوضحت أن رجلا اقترب من سيارة دورية كان بداخلها شرطيان مرور، قبل أن تنفجر عبوة ناسفة غير محددة قرب المركبة.

أضافت أن المهاجم لقي حتفه في موقع الانفجار، فيما فتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث.

كانت الوزارة قد أعلنت فور وقوع الانفجار أن ضباط شرطة موسكو، يقومون بالتعاون مع زملائهم من أجهزة إنفاذ القانون، بتحديد جميع ملابسات الحادث والبحث عن الجاني.

ونشرت قوات أمنية لتحديد مكان وجوده، كما تم فتح تحقيق لمعرفة حيثيات وتفاصيل الحادث، وفقا لسكاي نيوز.