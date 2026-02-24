فرنسا تقيد صلاحيات السفير الأمريكي.. ما السبب؟



وكالات

قيدت فرنسا صلاحيات السفير الأمريكي لدى باريس تشارلز كوشنر، بعدما تغيب عن حضور استدعاء رسمي إلى وزارة الخارجية لمناقشة تصريحات صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو منع كوشنر من التواصل المباشر مع أعضاء الحكومة، معتبرا أن غيابه يعكس مفهوما خاطئا وواضحا للتوقعات الأساسية لمهمة السفير.

كانت الخارجية الفرنسية قد استدعت السفير إلى مقرها "كي دورسيه" لمناقشة تصريحات مرتبطة بقضية مقتل ناشط من اليمين المتطرف إثر تعرضه للضرب، إلا أنه لم يحضر الاجتماع، بحسب مصادر دبلوماسية.

ورغم الإجراء، أكدت الوزارة أن الباب لا يزال مفتوحا أمام معالجة الخلاف، مشيرة في بيان إلى أنه لا يزال من الممكن للسفير تشارلز كوشنر القيام بمهامه والحضور إلى كي دورسيه، حتى نتمكن من إجراء المناقشات الدبلوماسية اللازمة لتجاوز المنغصات، وفقا لسكاي نيوز.