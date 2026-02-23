المنيا – جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة استمرت لعدة دقائق، بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طوال اليوم، وسط أجواء غائمة وسحب كثيفة تغطي أرجاء المحافظة.

درجات الحرارة وأحوال الطقس

سجلت محافظة المنيا اليوم 21 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

توقعات الأرصاد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أشارت إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وخليج السويس، وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما يتوقع استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.