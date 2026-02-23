إعلان

بالصور- أمطار وسحب كثيفة في سماء المنيا

كتب : جمال محمد

05:50 م 23/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سحب كثيفة بابمنيا
  • عرض 5 صورة
    أمطار خفيفة بالمنياة٢
  • عرض 5 صورة
    أمطار خفيفة بالمنيا
  • عرض 5 صورة
    سحب كثيفة بالمنيا ٢

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا – جمال محمد:
شهدت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، هطول أمطار خفيفة استمرت لعدة دقائق، بعد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة طوال اليوم، وسط أجواء غائمة وسحب كثيفة تغطي أرجاء المحافظة.
درجات الحرارة وأحوال الطقس
سجلت محافظة المنيا اليوم 21 درجة للعظمى و8 درجات للصغرى، وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

توقعات الأرصاد

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أشارت إلى تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على أجزاء واسعة من الوجه البحري، ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الشرقية، ومدن القناة وخليج السويس، وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.
كما يتوقع استمرار نشاط السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
أخبار البنوك

تعرف على أسعار الفائدة على الشهادات في 10 بنوك بعد قرار المركزي
مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
أخبار وتقارير

مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
أخبار وتقارير

الصحة تحذر: ابتعدوا عن هذه الأطعمة في رمضان
رامز جلال عن كرة القدم: في المكان ده خلصت كل الصفقات المهولة من غير عمولة
دراما و تليفزيون

رامز جلال عن كرة القدم: في المكان ده خلصت كل الصفقات المهولة من غير عمولة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"