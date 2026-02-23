أجرى المهندس أيمن عطية، اليوم الاثنين، جولة ميدانية شملت كوبري المندرة وسوق الثلاثين وعيادة التأمين الصحي بالمندرة، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، لمتابعة الأعمال الجارية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة الانتهاء من كافة أعمال تطوير محيط كوبري المندرة قبل حلول موسم الصيف، بما في ذلك تركيب أعمدة إنارة زخرفية تتناسب مع طابع المنطقة، وتخطيط الحارات المرورية لتكون أربع حارات في كل اتجاه لضمان انسيابية الحركة.

عقوبة تقطيع المسافات

واستجابة لشكاوى المواطنين من تقطيع سائقي سيارات الأجرة للمسافات، كلف المحافظ بتخصيص رقم واتساب لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات المرورية، بما يشمل صورة للوحات السيارة ونوع المخالفة وتوقيتها. وأوضح أن تكرار المخالفة من السائق نفسه سيؤدي إلى تشديد العقوبة لتصل إلى إلغاء خط سيره.

متابعة الخدمات التكنولوجية والصحية

وتفقد المحافظ المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، واستمع إلى مطالب المواطنين، موجهاً رئيس الحي بالتواجد المستمر لحل أي شكاوى فورًا. كما شملت الجولة سوق الثلاثين وعيادة التأمين الصحي بالمندرة، حيث استمع المحافظ لشكاوى المواطنين المتعلقة بتسهيل الإجراءات المستندية وضرورة توفير عيادة إضافية لتقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وكشف المحافظ عن خطة توفير سيارة متنقلة لتقديم خدمات التأمين الصحي، إلى جانب دراسة تخصيص مكان آخر لتوسيع نطاق الخدمة، مما يسهم في تسهيل استخراج المستندات الطبية على المواطنين وتحسين مستوى الخدمة.