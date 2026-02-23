شعبة الملابس: إقبال متزايد على الأوكازيون الشتوي مع اقتراب عيد الفطر

قالت سماح هيكل، عضو شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي مرتفع هذا العام بنسبة 20% مقارنة بالموسم الماضي.

وأضافت سماح، لمصراوي، أن تزامن الأوكازيون الشتوي مع شهر رمضان واقتراب عيد الفطر، هو ما أدى لارتفاع الطلب هذا العام.

وانطلق يوم 9 مارس، الأوكازيون الشتوي في الأسواق المصرية، وفقا لقرار أصدره شريف فاورق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببدء التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2026، ولمدة شهر على أن تكون مدة التصفية لكل محل أسبوعين.

وأضاف هيكل، أن نسب التخفيضات في الأوكازيون الشتوي هذا العام تتراوح بين 10% و50%، وتشمل مختلف أنواع الملابس الشتوية.

وأوضحت سماح، أن عيد الفطر هذا العام يأتي في فصل الشتاء ومتزامن مع الأوكازيون الشتوي وهو ما شجع المواطنين على الشراء وهو ما ساهم في زيادة حركة المبيعات.

وتوقعت سماح، زيادة في حركة المبيعات خلال الفترة المقبلة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد عادة زيادة في الإقبال على شراء الملابس.

