إعلان

بدء اجتماع لجنة الصحة لبحث تحديات الدواء ونواقص الأدوية

كتب : نشأت حمدي

01:52 م 23/02/2026

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية ومنظومة الدواء.

تحديات صناعة الدواء

يناقش الاجتماع عرضًا شاملًا للتحديات التي تواجه هيئة الدواء المصرية، إلى جانب بحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تراخيص التركيبات الدوائية، ونواقص الأدوية، وأوضاع المستشفيات والوحدات الصحية في عدد من المحافظات.

ضبط سوق الدواء

كما يتناول الاجتماع سبل ضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية خارج المنظومة الرسمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

اقرأ أيضًا:

"طاقة النواب" توافق نهائيًّا على تعديلات "تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية"

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب سوق الدواء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
أخبار مصر

أمطار رعدية غزيرة مصحوبة بحبات البرد تضرب 6 محافظات
ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
دراما و تليفزيون

ظهور والدة تامر وأبناء عمرو.. النجوم وأسرهم في إعلانات رمضان 2026
مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
أخبار المحافظات

مطر الخير.. أمطار رمضان تغسل شوارع كفر الشيخ
رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
جنة الصائم

رمضان 2026.. أحمد كريمة: من حق الزوج الزواج بثانية دون إعلام الأولى
منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان
جنة الصائم

منها حكم تذوق الطعام.. 4 أحكام تهم المرأة في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر
رسميا.. تخفيض 50% من رسوم تراخيص المحال العامة بالقاهرة: كيف تستفيد؟
موجة التقلبات الجوية.. نصائح عاجلة من "تغير المناخ" للمزارعين
محامية أسماء جلال تكشف مفاجأة عن كواليس مشاركتها في "رامز ليفل الوحش"