بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بقطاع الرعاية الصحية ومنظومة الدواء.

تحديات صناعة الدواء

يناقش الاجتماع عرضًا شاملًا للتحديات التي تواجه هيئة الدواء المصرية، إلى جانب بحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن تراخيص التركيبات الدوائية، ونواقص الأدوية، وأوضاع المستشفيات والوحدات الصحية في عدد من المحافظات.

ضبط سوق الدواء

كما يتناول الاجتماع سبل ضبط سوق الدواء ومواجهة ظاهرة تداول الأدوية خارج المنظومة الرسمية، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

