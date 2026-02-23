إعلان

قبل الإفطار بدقائق.. زوج يشعل النار في زوجته بالفيوم

كتب : علي عبد المنعم

01:45 م 23/02/2026

إسعاف أرشيفية

لحظات من الرعب عاشتها قرية دمو البلد بمحافظة الفيوم، عندما سكب زوج مواد مشتعلة على زوجته قبل الإفطار، في محاولة لإنهاء حياتها بسبب إدمانه للمواد المخدرة.

وتعرضت الزوجة البالغة 29 عامًا لحروق شديدة بنسبة 35%، وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى الفيوم العام، فيما كان الزوج يعاني من اضطرابات نفسية واضحة نتيجة إدمانه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية فور تلقي البلاغ من السيطرة على الوضع، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

