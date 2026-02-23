إعلان

الذهب يعكس اتجاهه ويرتفع بمنتصف تعاملات اليوم في مصر

كتب : أحمد الخطيب

12:47 م 23/02/2026 تعديل في 01:17 م

مشغولات ذهبية

عكس سعر الذهب اتجاهه وعاود الصعود اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات التي شهدت تراجعات صباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4633 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5957 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 7942 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 55600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246996 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.01% إلى نحو 5159 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب الذهب عيار21 سبيكة الذهب الجنيه الذهب

