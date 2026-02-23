عكس سعر الذهب اتجاهه وعاود الصعود اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 23-2-2026، مقارنة بمستواه مع بداية التعاملات التي شهدت تراجعات صباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 4633 جنيهًا للجرام

وزاد سعر الذهب عيار 18 نحو 5957 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 عند 7942 جنيهات للجرام.

اقرأ ايضًا:

بعد قفزته 200 جنيه بالأمس.. هل تواصل أسعار الذهب الارتفاع؟ الشعبة تجيب

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 55600 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79420 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 246996 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 397100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

اقرأ ايضًا:

هل يتحول مستوى 5100 دولار إلى نقطة انطلاق جديدة للمعدن الأصفر؟

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.01% إلى نحو 5159 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.