عثر عدد من الأهالي بنطاق قرية ميت لوزة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية صباح اليوم، على جثمان شاب داخل جوال على أحد الطرق، بعد أن تعرض لعدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده، في واقعة أثارت حالة من الرعب بين الأهالي.

وتلقى اللواء عصام هلال، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على الجثة، وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة لمعاينتها.

وبحسب التحريات الأولية، تبين أن المتوفى يُدعى محمد وجدي عبدالرؤوف، 34 عامًا، ومقيم بذات القرية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لإجراء الفحوصات اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجاني أو الجناة، فيما لا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى تفاصيل الجريمة والأسباب التي أدت إلى وقوعها.