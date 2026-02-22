تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة عددًا من إدارات ديوان عام المحافظة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على انتظام الأداء وتقديم التهنئة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان اليوم الأحد، شملت جولة المحافظ تفقد جهاز أملاك الدولة، حيث اطّلع خلال لقائه مع المسؤولين على آليات العمل الجارية وملفات التقنين واسترداد حقوق الدولة مؤكدًا ضرورة تسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من الملفات وفقًا للقانون وفي إطار من الشفافية والانضباط.

كما تفقد محافظ الجيزة إدارات منظومة استرداد أراضي أملاك الدولة والمكتب الهندسي والحاسب الألي لمتابعة معدلات الأداء ونسب الإنجاز مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الإدارات المختلفة لضمان حسن سير العمل وتحقيق المستهدفات المحددة.

وخلال جولته حرص المحافظ على لقاء العاملين وتبادل التهنئة معهم بمناسبة الشهر الكريم، معربًا عن تقديره لجهودهم المبذولة في أداء مهامهم ومؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الالتزام والانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة لتعزيز قيم الإخلاص والاجتهاد وتحمل المسؤولية، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية والدورية لمختلف الإدارات للوقوف على مستوى الأداء وضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين .