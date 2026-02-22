إعلان

محافظ المنوفية يضبط 12 متغيبًا في جولة مفاجئة بمجمع التأمين الصحي بشبين الكوم

كتب : أحمد الباهي

12:48 م 22/02/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يستمع لشكاوى الحالات
  • عرض 4 صورة
    مجمع عيادات أبو بكر الصديق
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنوفية يفاجئ مجمع التأمين الصحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية صباح اليوم مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي في حي غرب شبين الكوم، خلال جولة مفاجئة للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الجولة

أحال المحافظ 12 موظفًا متغيبًا بدون إذن رسمي للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهامهم، مؤكدًا عدم التهاون في أي قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة.

وتفقد المحافظ العيادات الطبية في تخصصات القلب، العظام، الرمد، الكلى لمرضى السكري، المخ والأعصاب، واطلع على استراحات المرضى، موجّهًا بزيادة أماكن الانتظار للحد من التكدس وتحسين تجربة المترددين.

كما راقب منظومة الحجز الإلكتروني ونسب المترددين بكل عيادة، وتأكد من انتظام العمل بالصيدليات وتوافر الأدوية، وراجع كفاءة أجهزة المعمل وغرفة تسليم النتائج.

التوجيهات والخطط

استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين ووجّه بسرعة إنهاء علاج حالة مسنة وتحضير خطاب تأمين صحي لمريضة مصابة بالسرطان لتيسير حصولها على الخدمات الطبية.

وكلف مدير عام التأمين الصحي بعرض خطة عمل شاملة لأبرز التحديات والاقتراحات لتحسين الخدمات، مؤكداً أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى للمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الخدمات الطبية التأمين الصحي شبين الكوم عمرو الغريب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"الكدب مايفطرش في رمضان".. "توأم رمضان" يجمع عمرو عبدالجليل وشقيقه الداعية
دراما و تليفزيون

"الكدب مايفطرش في رمضان".. "توأم رمضان" يجمع عمرو عبدالجليل وشقيقه الداعية
لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب
رمضان ستايل

لا تتجاهل الأعراض خلال الصيام.. أعراض خفية تستدعي زيارة الطبيب

بسبب قرب العلاقات.. حقيقة عودة تبادل السفراء بين مصر وإيران
شئون عربية و دولية

بسبب قرب العلاقات.. حقيقة عودة تبادل السفراء بين مصر وإيران
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
أخبار البنوك

قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات الأحد
فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي
سفرة رمضان

فوائد مضاعفة في رمضان.. نصائح لتناول التمر بشكل صحي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب ينخفض ببداية تعاملات اليوم في مصر
تحديث الطقس.. تدفق للسحب وفرص أمطار على هذه المناطق
بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟