2000 سائح يشاهدون تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبو سمبل

محافظ أسيوط للنواب: المواطن أولاً وتكامل الجهود عنوان المرحلة المقبلة

محافظ الجيزة يتفقد إدارات الديوان العام.. ويشدد على "الانضباط"

فاجأ اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية صباح اليوم مجمع عيادات أبو بكر الصديق للتأمين الصحي في حي غرب شبين الكوم، خلال جولة مفاجئة للتأكد من انتظام سير العمل وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل الجولة

أحال المحافظ 12 موظفًا متغيبًا بدون إذن رسمي للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهامهم، مؤكدًا عدم التهاون في أي قطاعات تمس حياة المواطنين مباشرة.

وتفقد المحافظ العيادات الطبية في تخصصات القلب، العظام، الرمد، الكلى لمرضى السكري، المخ والأعصاب، واطلع على استراحات المرضى، موجّهًا بزيادة أماكن الانتظار للحد من التكدس وتحسين تجربة المترددين.

كما راقب منظومة الحجز الإلكتروني ونسب المترددين بكل عيادة، وتأكد من انتظام العمل بالصيدليات وتوافر الأدوية، وراجع كفاءة أجهزة المعمل وغرفة تسليم النتائج.

التوجيهات والخطط

استمع المحافظ إلى شكاوى المواطنين ووجّه بسرعة إنهاء علاج حالة مسنة وتحضير خطاب تأمين صحي لمريضة مصابة بالسرطان لتيسير حصولها على الخدمات الطبية.

وكلف مدير عام التأمين الصحي بعرض خطة عمل شاملة لأبرز التحديات والاقتراحات لتحسين الخدمات، مؤكداً أن القطاع الصحي يمثل أولوية قصوى للمحافظة.