إعلان

نيويورك تايمز: إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين

كتب : مصراوي

01:38 ص 21/02/2026

قاعدة العديد في قطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

نقل موقع نيويورك تايمز الأمريكي، عن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه تم إجلاء مئات الجنود من قاعدة العديد في قطر.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أنه تم إجلاء الجنود الأمريكيين من مجموعة القواعد الأمريكية في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولين أمريكيين، لوكالة رويترز، أن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى "مرحلة متقدمة".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف أفراد بعينهم، وصولا إلى السعي لتغيير النظام في طهران، في حال صدور أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب رويترز، أن الخيارات العسكرية تعد أحدث المؤشرات على استعداد الولايات المتحدة لخوض صراع عالي المخاطر مع إيران في حال انهيار المساعي الدبلوماسية.

وكان حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، من احتمالية توجيه ضربات محدودة لإيران.

وجاء ذلك في ردا على سؤال أحد الصحفيين يوم الجمعة، بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري محدود أثناء المفاوضات بين البلدين، قال ترامب: "أعتقد أنني يمكنني القول إنني أفكر في ذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قاعدة العديد قطر القواعد العسكرية الأمريكية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أخبار وتقارير

"خلي الكل يحس بشو صار فينا".. كيف يتابع غزيون قصتهم في "صحاب الأرض" خلال
أحمد مالك يعثر على هدى المفتي في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
دراما و تليفزيون

أحمد مالك يعثر على هدى المفتي في الحلقة الرابعة من مسلسل "سوا سوا"
أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
أخبار وتقارير

أفضل موعد لممارسة "الجيم " في رمضان والأكلات الصحية
كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
حوادث وقضايا

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل
"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر
أخبار المحافظات

"نيران الميراث في رمضان".. رجل يُنهي حياة شقيقه بطلقات الخرطوش بالأقصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كشف هوية مُطلق النار .. الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"
هبوط أرضي وتسرب مياه في سد النهضة.. كيف يهدد مصر والسودان؟
بسبب اتهامات أخلاقية.. الشركة المنتجة لمسلسل "فخر الدلتا" تحذف اسم مؤلف العمل
كان بيقرأ قرآن في نهار رمضان.. حبس رجل أعمال ضرب "فرد أمن" بكمبوند شهير