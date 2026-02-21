نيويورك تايمز: إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين

وكالات

نقل موقع نيويورك تايمز الأمريكي، عن مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إنه تم إجلاء مئات الجنود من قاعدة العديد في قطر.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أنه تم إجلاء الجنود الأمريكيين من مجموعة القواعد الأمريكية في البحرين التي تضم الأسطول الخامس للبحرية.

وفي وقت سابق، أكد مسؤولين أمريكيين، لوكالة رويترز، أن التخطيط العسكري الأمريكي بشأن إيران وصل إلى "مرحلة متقدمة".

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الخيارات المطروحة تتضمن استهداف أفراد بعينهم، وصولا إلى السعي لتغيير النظام في طهران، في حال صدور أوامر مباشرة من الرئيس دونالد ترامب.

وبحسب رويترز، أن الخيارات العسكرية تعد أحدث المؤشرات على استعداد الولايات المتحدة لخوض صراع عالي المخاطر مع إيران في حال انهيار المساعي الدبلوماسية.

وكان حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، من احتمالية توجيه ضربات محدودة لإيران.

وجاء ذلك في ردا على سؤال أحد الصحفيين يوم الجمعة، بشأن ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة القيام بعمل عسكري محدود أثناء المفاوضات بين البلدين، قال ترامب: "أعتقد أنني يمكنني القول إنني أفكر في ذلك".