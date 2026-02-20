قافلة "حياة كريمة" تقدم 1171 فحصًا وعلاجًا مجانيًا بالمنيا (صور)

"لهب يتصاعد من النوافذ".. حريق يلتهم شقة سكنية في منوف بالمنوفية (صور)

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم الجمعة، الحالات التي تم استقبالها بمستشفى جرجا العام من أهالي قرية المساعيد دائرة مركز شرطة العسيرات، إثر الاشتباه في إصابتهم بحالات تسمم غذائي، والتي بلغ عددها 66 حالة.

المحافظ يطمئن على المصابين

رافق المحافظ خلال الزيارة كمال سليمان، نائب المحافظ، والدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، واللواء أحمد إبراهيم، رئيس مركز ومدينة جرجا.

واطمأن المحافظ على الحالة الصحية للمصابين، مؤكدًا أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وموجهًا باستمرار المتابعة حتى تماثلهم للشفاء.

إجراءات قانونية ضد البائع

وجّه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه بائع مشروب “البوظة” الفاسد، حيث تم تحرير المحضر اللازم وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، مؤكداً استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والباعة الجائلين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس الأمن الصحي.

تفاصيل حالات التسمم

وكان قد أصيب 66 شخصًا بينهم 38 طفلًا، أصغرهم عامان، بأعراض التسمم الغذائي مثل القيء المستمر وآلام البطن والإسهال، بعد تناولهم بوظة فاسدة من أحد الباعة بالقرية.

تم نقل المصابين إلى مستشفيات جرجا العام وسوهاج العام والعسيرات المركزي لتلقي العلاج، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.