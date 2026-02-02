بقرار جمهوري.. "دكتوراه اليابان" تقود يحيى عيد لرئاسة جامعة كفر الشيخ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، تتويجًا لمسيرة علمية وإدارية بدأت من أروقة كلية الزراعة بذات الجامعة وانطلقت نحو العالمية.

بدأ رئيس الجامعة الجديد رحلته الأكاديمية بالتخرج عام 1992، قبل أن يضيف لمسيرته بعدًا دوليًا بحصوله على الدكتوراه من جامعة "كاجوشيما" اليابانية عام 2003، ليعود بعدها متدرجًا في السلك الأكاديمي حتى نال درجة الأستاذية في "إنتاج الدواجن" في مارس 2014.

شغل "عيد" مواقع قيادية متتابعة، بدأت بوكالة كلية الزراعة للدراسات العليا في 2016، وصولًا إلى صدور قرار جمهوري بتعيينه عميدًا للكلية في ديسمبر 2021، ليختتم هذا التدرج اليوم بتولي رئاسة الجامعة.