قبل الكارثة.. إخماد حريق سيارة داخل محطة وقود بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط، اليوم الاثنين، في السيطرة على حريق اندلع بسيارة ملاكي أثناء تواجدها داخل محطة وقود بشارع الجمهورية، مانعةً امتداد النيران إلى طلمبات البنزين وتجنب وقوع كارثة محققة.

تحركت فرق الإطفاء والإسعاف فور تلقي اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالواقعة، حيث تمكنت القوات من محاصرة النيران وإخمادها في وقت قياسي دون وقوع إصابات بشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لبدء التحقيقات القانونية.