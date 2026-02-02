فيديو | "رجعت أحب الحياة تاني".. خالد الصاوي يكشف السر وراء خسارة وزنه

بعد أزمتها مع نقابة المهن التمثيلية.. 10 معلومات وصور عن البلوجر هايدي

كشف الفنان خالد الصاوي عن السر وراء انقاص وزنه بشكل ملحوظ مؤخرا، وذلك بعد ظهوره الأخير في معرض الكتاب الذي أثار حيرة وتساؤلات الجمهور حول كيفية إنقاصه الوزن بهذا الشكل في وقت قياسي.

حل خالد الصاوي ضيفًا على برنامج "Et بالعربي" وتحدث عن السر وراء نحافته وكواليس مشاركته بمسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وعن السر وراء إنقاص وزنه، قال: "الفكرة إنك لازم تغير نظام حياتك كله مش الغذائي بس، غيرت الأكل والشرب والنوم والتمارين كل حاجة، وحسيت بتعب لكن الحمد لله رجعت تاني أغير حياتي ورجعت أحب الحياة تاني".

خالد الصاوي ينتظر عرض "أولاد الراعي" رمضان 2026

ينتظر الفنان خالد الصاوي عرض مسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم ماجد المصري، أحمد عيد، نرمين الفقي، غادة طلعت، إيهاب فمهي، قصة ريمون مقار، سيناريو وحوار محمود شكري، إخراج محمود كامل.

تدور أحداث المسلسل حول أسرة قوية تنتمي لعائلة “الراعي” التي تمكنت من بناء إمبراطورية أعمال كبيرة، لكن وراء هذا النجاح توجد صراعات قوية داخل العائلة نفسها، ومع منافسين وأعداء خارجيين.

اقرأ أيضا:

بينها "رأس الأفعى" و "وننسى اللي كان".. شاهد 25 برومو لـ مسلسلات رمضان 2026

"تعثر إليسا على المسرح".. لعنة تطارد المطربة منذ 11 عاما