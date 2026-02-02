إعلان

قبل وصولها للموائد.. ضبط 1.6 طن "لحوم وأسماك فاسدة" بالقليوبية

كتب : أسامة عبدالرحمن

08:35 م 02/02/2026

لحوم وأسماك فاسدة

تحفظت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على 1600 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك "غير الصالحة للاستهلاك الآدمي"، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت تنقية الأسواق من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

كشفت الحملة، التي قادها الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، بمشاركة مفتشي اللحوم والمجازر، عن تغير الخواص الطبيعية للمضبوطات وانتهاء صلاحية بعضها، ما كان يشكل "خطرًا داهمًا" على الصحة العامة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

من جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على استمرار الرقابة الصارمة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة غذاء المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

لحوم وأسماك فاسدة حملات تفتيشية مديرية الطب البيطري

