قبل وصولها للموائد.. ضبط 1.6 طن "لحوم وأسماك فاسدة" بالقليوبية

تحفظت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، على 1600 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك "غير الصالحة للاستهلاك الآدمي"، وذلك خلال حملة مكبرة استهدفت تنقية الأسواق من السلع المغشوشة ومجهولة المصدر.

كشفت الحملة، التي قادها الدكتور هاني شمس الدين وكيل الوزارة، بمشاركة مفتشي اللحوم والمجازر، عن تغير الخواص الطبيعية للمضبوطات وانتهاء صلاحية بعضها، ما كان يشكل "خطرًا داهمًا" على الصحة العامة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الواقعة للنيابة العامة.

من جانبه، شدد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على استمرار الرقابة الصارمة وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة غذاء المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.