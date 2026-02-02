محافظ بني سويف يشارك الأهالي احتفال "النصف من شعبان" (صور)

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "الرضا" بمدينة بني سويف الجديدة، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان، وسط حضور رسمي ودعوي مكثف.

شارك في الفعاليات قيادات المحافظة، يتقدمهم بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، ومحمد بكري، رئيس المدينة، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية.

استهلت الأمسية بتلاوة قرآنية، أعقبتها كلمة للدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، ركز فيها على الدلالات الروحية لهذه الليلة التي شرفها الله بحدث "تحويل القبلة" من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، واصفًا إياها بأنها "ليلة للتسامح والتصالح"، قبل أن تُختتم المراسم بابتهالات دينية للشيخ محمد حيدر.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأهالي وقيادات بني سويف، داعيًا الله أن يمنّ على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار، مستلهمًا من المناسبة قيم الإخاء والعمل الصالح.