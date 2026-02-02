إعلان

محافظ بني سويف يشارك الأهالي احتفال "النصف من شعبان" (صور)

كتب : حمدي سليمان

07:52 م 02/02/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    احتفال النصف من شعبان (1)
  • عرض 3 صورة
    احتفال النصف من شعبان (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمسجد "الرضا" بمدينة بني سويف الجديدة، إحياءً لذكرى ليلة النصف من شعبان، وسط حضور رسمي ودعوي مكثف.

شارك في الفعاليات قيادات المحافظة، يتقدمهم بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أحمد جمال الدين، السكرتير العام المساعد، ومحمد بكري، رئيس المدينة، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر والأوقاف والقيادات التنفيذية.

استهلت الأمسية بتلاوة قرآنية، أعقبتها كلمة للدكتور عاصم القبيصي، وكيل وزارة الأوقاف، ركز فيها على الدلالات الروحية لهذه الليلة التي شرفها الله بحدث "تحويل القبلة" من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، واصفًا إياها بأنها "ليلة للتسامح والتصالح"، قبل أن تُختتم المراسم بابتهالات دينية للشيخ محمد حيدر.

وحرص المحافظ على تقديم التهنئة لأهالي وقيادات بني سويف، داعيًا الله أن يمنّ على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار، مستلهمًا من المناسبة قيم الإخاء والعمل الصالح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

احتفال النصف من شعبان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

150 مستشفى و12 ألف طبيب.. الصحة: خطة طبية طارئة لاستقبال جرحى غزة
أخبار مصر

150 مستشفى و12 ألف طبيب.. الصحة: خطة طبية طارئة لاستقبال جرحى غزة
أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
شئون عربية و دولية

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
رياضة محلية

"ظهور كامويش".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري المصري
أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
زووم

أحدث جلسة تصوير لـ إليسا من حفلها الغنائي في أبو ظبي (صور)
الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟
رياضة محلية

الغندور يعلن انتقال إبراهيم عادل للدوري الدنماركي.. ما التفاصيل؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من أحمد أبو الغيط على وجود اسمه ضمن ملفات إبستين
انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بمحافظة الشرقية
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية
أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027