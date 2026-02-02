"بنات موط" تحصد كأس "عباقرة الوادي" في نسختها الأولى

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم الأحد، ختام فعاليات الموسم الأول من مسابقة "عباقرة الوادي" التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتُعد الأولى من نوعها لاستهداف طلاب المرحلة الثانوية بجميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع السكرتير العام المساعد، والدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية وشباب المحافظات الحدودية.

منافسات متنوعة

وتأتي المسابقة ضمن مبادرة هي الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية القدرات الفكرية والعلمية لدى الطلاب، وتنمية مهارات التفكير والإبداع وبناء روح التنافس الإيجابي، عبر برنامج متكامل تضمن محاور متنوعة شملت العلوم والمعرفة العامة والفنون.

وتضمنت فعاليات المسابقة فقرات "الرياضة تحت الضغط" وعجلة الحظ وضربات الترجيح، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الابتكار والتفوق.

تعميم التجربة

وأكد المحافظ خلال كلمته حرص المحافظة على دعم المبادرات التعليمية المبتكرة، وإقامة مثل هذه الفعاليات النوعية التي تستهدف تحفيز العقول الشابة وترسيخ ثقافة التميز والإبداع.

وأشار الزملوط إلى أهمية تعميم التجربة مستقبلًا لتشمل مختلف المراحل التعليمية والتعليم الأزهري بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توسيع دائرة الاستفادة وتعظيم الأثر المجتمعي للمسابقة.

تتويج الفائزين

ومنح المحافظ في ختام اللقاء كأس البطولة لفريق مدرسة "موط الثانوية بنات" بإدارة الداخلة الفائز بالمركز الأول على مستوى المحافظة، كما كرم فريق مدرسة "محمد متولي الشعراوي الثانوية" بإدارة الخارجة الفائز بالمركز الثاني.

وقرر الزملوط منح مكافآت مالية مجزية للمراكز الأولى على مستوى الإدارات التعليمية، وسط إشادة واسعة بالتنظيم ومستوى المنافسة بين الطلاب.